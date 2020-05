Pasadas las 12 de la noche, Diego Maradona utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto "retro" con una dedicatoria muy especial. Es que Gianinna, su hija, cumple 31 años este sábado y el Diez quiso adelantarse a todos con el saludo.

“Ojalá sea el primero en saludarte. Feliz cumple Giani de mi corazón!!!”, escribió el entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata apenas comenzaba el día. Diego acompañó su mensaje con una postal en donde se ve a una Gianinna pequeña en sus brazos y a él sonriendo.

Mientras sus fanáticos reaccionaban y saludaban a su hija, la respuesta de la cumpleañera no se hizo esperar. Gianinna reposteó la publicación y comentó emocionada: “Si Pa, ganaste! Y así empecé mi cumple desfigurada de lo que me hiciste llorar”.

La emotiva respuesta de Gianinna al saludo de Diego Maradona.

“Gracias, me abrazaste el alma y a esa niña que llevabas a upa que sin duda aún sigue desesperándose por vos! Vos para mi, yo para vos“, agregó conmovida la mamá de Benjamín.

“Te amo como vos y yo sabemos”, cerró la hija de Maradona. Además, reveló que su padre le envío dos audios y en la misma imagen se ve que tiene agendado a Diego como “Babu”, el apodo que le puso su nieto.

Benjamín, justamente, fue el responsable de darle el regalo más emotivo a su madre: “Nunca nadie en el mundo me había hecho una torta más linda, más rica, más espectacular, con tanto amor y dedicación”, expresó sobre la chocotorta que realizó el pequeño con sus propias manos.

Benjamín le regaló una chocotorta a su madre.

“La vida me regaló la posibilidad de ser su mamá y tenía miedo de no haberla aprovechado. Sin embargo el crece y me da esa tranquilidad, ese mimo al alma cuando veo quién y cómo es. Lo admiro profundamente”, continuó.

Y cerró: “Gracias por hacerme la mamá más feliz del mundo. Te regalo todos mis deseos, cuando vos llegaste a mi vida se cumplieron los míos. Gracias Ben sos magia!”.

No obstante, su padre y su hijo no fueron los únicos que le demostraron su afecto. También se sumaron su madre, Claudia Villafañe, y su hermana, Dalma Maradona. "¡Feliz vuelta al sol hija! Seguí cumpliendo tus sueños y disfrutando la vida. Te amo con todo mi corazón. Que los cumplas feliz", acotó Villafañe en la descripción de la fotografía que compartió donde se la ve abrazada a su hija.

La postal que compartió Claudia Villafañe para saludar a su hija.

Por su parte, Dalma posteó una imagen de su hermana recordando que ella fue su testigo de boda. Al respecto, manifestó: "Feliz cumple a mi medio limón. Te amo Desde que me arrancabas los pelos y le pintabas la cara con indeleble a mis muñecos hasta regalarme lo más hermoso de mi vida que es ser la madrina del niño magia. Siempre junta. Creo que ya te dije que te amo, ¿no? Ok, ¡de nuevo!".