Nicki Nicole se encuentra en el mejor momento de su carrera profesional tras el lanzamiento de su tema junto a "Los Ángeles Azules", "Otra Noche", pero al mismo tiempo la jóven artista fue duramente criticada por miles de fanáticos de Diego Maradona después de tildarlo de "maltratador" y asegurar que no es su seguidora.

Si bien el fallecido "Diez" tuvo una gran carrera futbolística, Maradona fue protagonista de terribles escándalos mediáticos que incluyeron alcohol, drogas, abuso y violencia. En ese sentido, la cantante explicó por qué no siente ningún fanatismo por el ex futbolista.

"Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no", expresó la intérprete sin esperar los miles de reproches.

Nicki Nicole manifestó que no es fanática de Diego Maradona.

Si bien Nicki recibió el apoyo de algunos famosos, incluído su amigo Duki, muchos le dedicaron duras palabras a través de las redes sociales, entre los cuales estuvo la hija del astro y Claudia Villafañe, Gianinna Maradona.

La hermana de Dalma Maradona le dio like a algunos tuits en los que se referían a los dichos de la trapera: "Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune" o "Me gusta el comportamiento cuasi mafioso que tenemos cuando se meten con el Diego. Siempre así muchachada, abroquelados defendiendo el nombre del ser más hermoso que habitó está tierra DIEGO ARMANDO MARADONA".

Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune. pic.twitter.com/Rh2jMryjp4 — Lucas30 (@itsmeluga) November 13, 2021