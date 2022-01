Desde hace varios días, vienen surgiendo rumores de que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se encontraban separados. Sin embargo, ninguno de los dos había dicho algo al respecto. Pero finalmente, la hija de Diego Maradona se cansó y decidió confirmar su separación. Además, compartió un mensaje que le envió a su ex pareja en forma de despedida.

El anunció lo hizo a través de su redes sociales y allí se puede ver una foto de los dos abrazados y encima el texto que ella escribió. "Ya se lo mandé a él. Por eso, lo comparto con ustedes. Aunque van a seguir hablando e inventando, esto soy yo. Y me vale más ser yo que ser algo que no es", comenzó aclarando la hermana de Dalma Maradona.

Asimismo, la ex pareja de Sergio "Kun" Agüero dio la fecha exacta en la que decidieron dejar de estar juntos. "El 24 (de diciembre) elegimos distintos caminos, pero no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida", siguió con el relato.

Tampoco hizo mención de las fotos que compartió él en su cuenta de Instagram de fiesta o su acercamiento con Martita Fort. Sino que sólo habló de ellos y su relación, además de aclarar que quedaron en muy buenos términos.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo cuando estaban juntos.

Y cerró abriendo su corazón: "Si vos sabés todo, lo que crea el resto me chup… los dos huev… que no tengo. Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas. ¡Avanti, Stone! La vida es una sola y sólo dejás lo que fuiste, no lo que pretendiste ser. ¡La opinión es de todos, esta vida es mía!".

¡Mirá la carta que le escribió Gianinna Maradona a Daniel Osvaldo para confirmar su separación!