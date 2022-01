En Año Nuevo se confirmó la ruptura de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, tras varios meses de amor. A pesar de haber viajado juntos a Miami para pasar las fiestas, en el medio sucedió algo y la hija del Diez recibió el 2022 alejada del ex futbolista. Ahora, Gianinna no para de enviar mensajes con desprecio que parecen estar dirigidos a Dani.

El miércoles 12 de enero fue el cumpleaños del ex delantero de Boca Juniors, y Maradona dejó una filosa frase en su cuenta de Instagram. "Al final, sólo tres cosas importarán en tu vida. Cuánto amaste, cuán gentilmente fuiste y que tan agradecidamente dejaste ir las cosas que no eran para ti", reposteó en sus stories.

El mensaje de Gianinna Maradona, dedicado a Daniel Osvaldo.

En cambio, sorprendió el gesto de su hijo, Benjamín Agüero, quien sí saludó a Osvaldo. "Feliz cumple, Dani, te quiero mucho", le dedicó el niño con una foto de ambos abrazados, a lo que él respondió: "¡Gracias, Benchulain! Te amo con todo mi corazón, amigo mío".

Benjamín Agüero se diferenció de Gianinna Maradona y saludó a Daniel Osvaldo.

A todo esto, la hija de Diego Maradona continua en Miami con su familia y Osvaldo, en tanto, viajó a Nashville (Tennessee) con amigos para disfrutar de su gran pasión: el rock.

"No hay mal que por bien no venga", escribió días atrás Osvaldo junto al emoji de una persona con un sombrero puesto -accesorio que él suele usar- y las manos haciendo un popular gesto de rock and roll, estilo de música que lo define. Vale recordar que al ahora cantante se lo vio a los besos con una mujer en su estadía en Miami, hecho que también enojó a Gianinna.

Además, cuando anunció que seguiría su viaje por los Estados Unidos, aseguró que estaba "harto de los reguetoneros y cumbieros" y que irían a la ciudad de Nashville, "en busca de gente real y mucho rock and roll".