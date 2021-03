Germán Martitegui transitó un giro de 180 grados en el último año a causa de dos importantes motivos: la pandemia de coronavirus y su rol como jurado en "MasterChef Celebrity". El chef vio su rutina completamente cambiada desde que se instaló la cuarentena por la pandemia de coronavirus ya que su restaurante, "Tegui", debió cerrar sus puertas y lamentablemente por el momento no pudo recibir de nuevo a comensales.

El local, ubicado en Palermo, sigue en funcionamiento con servicio de delivery y un menú adaptado para ese formato, pero la propuesta está muy lejos de ser lo que permitió que el lugar se consagre como uno de los referentes de la gastronomía latinoamericana. A pesar de permanecer cerrado durante 2020, su restaurante quedó en el puesto 16 de los mejores restaurantes de Latinoamérica.

En paralelo, Martitegui se consolidó como una estrella de la televisión argentina por la exigencia y la rigurosidad que imprime en cada devolución que da como jurado en el reality de Telefe.

.

En medio de esos grandes cambios, Martitegui tomó una drástica decisión que sorprendió a sus colegas y seguidores. El cocinero renunció a su participación en el ranking internacional "50 Best", uno de los más prestigiosos del mundo. "Amigos y colegas. Comparto con ustedes mi decisión de renunciar a ser jurado de The World’s 50 Best Restaurants y mi deseo de no estar más en sus listas", comenzó a decir en su cuenta de Instagram.

El posteo fue acompañado de la carta en inglés donde también explicó sus motivos para tomar esta decisión. Sobre su rol como jurado de los "50 Best", expresó: "Debemos elegir los mejores restaurantes del mundo, pero tuvimos que hacerlo en un año en el que los restaurantes han estado cerrados y ni yo ni nadie pudo viajar. Esto no tiene sentido para mí y fue lo que motivó mi decisión".

"Mi propio restaurante ha estado cerrado durante la mayor parte de este tiempo, por lo que ciertamente no califica para ninguna lista, y ni siquiera sé si sobrevivirá a la pandemia. Mis prioridades ahora son claramente diferentes", continuó.

La drástica decisión del cocinero.

¿POR QUÉ RENUNCIÓ GERMÁN MARTITEGUI?

The World's 50 Best Restaurants se trata de un certamen anual creado en 2002 por la revista británica "Restaurant", el cual distingue lo mejor de la gastronomía mundial. En ese sentido, también tiene su edición regional llamada "Latin America's 50 Best Restaurants", donde en los últimos años fueron distinguidos diversos restaurantes y chefs argentinos.

Entre los galardonados se encuentra Martitegui, quien además tuvo el privilegio de participar como jurado. Sin embargo, abandonó ese importante lugar. "No tengo ninguna duda de que la lista ha ayudado a poner a nuestra amada cocina latinoamericana en el mapa y a atraer la atención sobre el trabajo de colegas que admiro y amo. Y lo mejor que ha logrado ha sido presentarnos los unos a los otros, reuniéndonos cada año para celebrar, y esa camaradería fue generada por esas experiencias compartidas", aclaró en otro tramo de su publicación.

Y agregó: "Pero personalmente, desde hace algunos años, no he estado feliz con el sistema de 50 Best, encontrándolo continuamente estresante e influenciando mi creatividad profesional al punto de no saber si estoy haciendo las cosas porque verdaderamente quiero o porque mantienen mi lugar en la lista".

.

"Siento que eso crea una sospecha y una competencia entre chefs que no me gusta y que se ha ido acentuando a lo largo del tiempo. Ordenar los puestos de restaurantes ampliamente diferentes en una lista me parece cada día más injustificable", detalló.

Si bien es consciente de que sus declaraciones pueden tomarse como un ataque a una organizaciónn de la que forman parte varios de sus colegas, advirtió: "Para ser claro, no estoy tomando una postura crítica, he sido parte de este sistema y he pasado cientos de horas haciendo lobby por mi restaurante, invitando a los llamados jueces 'secretos' y he hecho campaña para tener premios en Buenos Aires".

De todos modos, chefs argentinos muy reconocidos como Donato De Santis, Fernando Trocca y Lele Cristóbal apoyaron su decisión en los comentarios.