Las nuevas medidas para evitar la segunda ola de coronavirus en el país perjudicó al sector gastronómico ya que los restaurantes deben cerrar más temprano, a las 23hs.

Por esta razón, Germán Martitegui pidió la semana pasada a través de su cuenta de Twitter: "Salí a comer más temprano, 19:30, 20 horas. ¡Tus restaurantes favoritos te necesitan! Y es una sana costumbre. #gastronomiaenrojo”.

El chef y jurado de " MasterChef Celebrity 2" recibió cientos de comentarios en su posteo, pero uno llamó su atención. Se trata de un mensaje que le dejó un joven que critica, sin piedad, los precios de su lujoso restaurante "Tegui".

“Y... ¡pagar ocho lucas un plato tuyo no es sano!”, comentó el usuario quejándose del lugar. A lo que el cocinero contestó filoso: "Mi restaurante no está abierto. No hice el pedido por mí. No lo necesito. Pero andá temprano a uno que puedas pagar, muchos trabajos dependen de eso”.