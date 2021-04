Reconocido por ser el jurado más temido de "MasterChef Celebrity" por sus dura devoluciones en el reality de cocina, Germán Martitegui demostró que tiene una faceta mucho más cálida y familiar al compartir imágenes de la celebración de Pascuas junto a sus dos hijos, Lautaro y Lorenzo.

Si bien el cocinero de "Tegui" estuvo en el centro de la polémica luego de lanzar su "Caja de Semana Santa", por la cual cobra 10 mil pesos ya que el pedido mínimo es para dos personas, Martitegui se centró en su familia y enterneció las redes sociales con dulces fotografías.

El cocinero publicó dos imágenes en sus historias de Instagram junto a sus hijos en un campo abierto y aprovechó para desearle "Felices Pascuas" a sus seguidores. Como era de esperarse, los pequeños realizaron la tradicional búsqueda de huevos que deja el conejo de Pascuas.

Recordemos que el jurado se convirtió en padre en 2018. Lorenzo y Lautaro se llevan seis meses de diferencia y ambos nacieron por subrogación de vientre en Estados Unidos. “Hubo un momento en el que dije ‘Estoy solo, no tengo una pareja, pero a la vez quiero ser padre’. No tengo pareja, ¿tampoco voy a ser padre? No tiene por qué estar atada una cosa a la otra”, había declarado en una entrevista sobre el momento en el que se planteó ser padre.

Germán Martitegui celebró las Pascuas con sus hijos.