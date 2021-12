El miércoles 29 de diciembre se dio a conocer la noticia de que la hermana de Gabo Usandivaras había fallecido. Durante todo ese día, el bailarín no había hablado y las personas cercanas a él tampoco se podían comunicar y esto comenzó a preocupar a todos.

Luego de casi un día de que sucediera el hecho, Gabo decidió comunicarse con sus seguidores de Instagram y hacerles un pedido para que su hermana pueda, finalmente, descansar en paz. Asimismo, decidió hacerlo mediante las redes sociales y no por un programa de televisión para poder expresarse de forma tranquila y sin tanta exposición.

"Amigos no puedo responder porque no hay nada que pueda decir. Pero sí escribo este mensaje para pedirles su ayuda y sé que me la quieren brindar. El alma de La Coca está saliendo de este plano y ahora tiene un hermoso camino que transitar al otro lado", comenzó diciendo el exbailarín de "Bailando por un sueño".

Frente a este mensaje, le pidió a todas las personas que lo quieran ayudar, que prendan una vela, sahumerio o rezo y con la fe que cada uno tenga pidan por la luz del alma de su hermana Giselle. El amigo de Cinthia Fernández viene pasando años muy difíciles y ahora se le sumó esta tragedia, estando lejos de su familia ya que no se encuentra viviendo en el país.

Gabo Usandivaras junto a su hermana Giselle.

Frente a su pedido, finalizó recordando a su hermana de la mejor manera posible: "Yo ya me lloré lo que nunca y seguiré en esa, pero ahora tengo mis auriculares con nuestras canciones del karaoke, nuestras cumbias de Américo y los cuartetazos de Ulises y bailando con ella".

Mirá el mensaje completo de Gabo Usandivaras luego del fallecimiento de su hermana

El mensaje de Gabo Usandivaras a sus seguidores.