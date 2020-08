Este viernes por la tarde Barbie Simons estalló de furia contra Yanina Latorre. Luego de que la panelista pusiera en duda su designación como directora de una radio, la periodista lanzó un contundente descargo en su cuenta de Twitter que sorprendió a todos sus seguidores.

"Si es tan grosa, ¿por qué solo fue directora de la radio del novio? ¿Otra radio no la llamó? ¿Y por qué la fueron cuando terminó su relación? Dudas que tengo...", cuestionó la angelita en sus redes sociales.

La respuesta de Simons no se hizo esperar. Después de un año sin actividad en su cuenta de Twitter, la comunicadora reactivó su red con un profundo descargo dedicado a la esposa de Diego Latorre. Al respecto advirtió: "¡Hola a todos! Ya saben que colgué por mucho tiempo mi TW pero hoy decidí volver porque tengo que aclararle algo a una mujer. Mi novio de aquel momento no era dueño de radio TKM ni de radio Vale 97.5. Yo decidí renunciar a mi cargo de directora porque me di cuenta que ese cargo administrativo de 10 horas al día en una oficina no me hacía feliz, y lo que me apasionaba en realidad era el lado creativo".

"Mi relación con esa pareja había terminado cuatro años antes de que yo entrara a trabajar como directora. Daniel Hadad y José Luis Pagano, marido de Debora Plager, fueron quienes me convocaron y ofrecieron el cargo de directora, después de estar dos años al aire en Vale 97.5, porque querían clonar el formato de radio que yo hacía en Miami, donde trabajé por diez años", explicó la amiga de Pampita.

Y continuó: "La fiesta a la que supuestamente habría ido con mi hermana y no nos dejaron entrar fui invitada por el @GrupoMassAr, específicamente por Martin Arozarena, y mi hermana nunca estuvo allí. Mi apellido es Simons con una sola M, no con 2. Ni en esa le pegaste".

"Podés opinar lo que quieras, pero si trabajás como periodista no debés dar información errónea; y si lo hacés, después tenés que salir a aclarar. Si no hubiera estado preparada, hubiera sido imposible lograr lo que conseguimos con Radio Vale 97.5 en esos años, que fue convertirnos en la N°5 más escuchada del país. Abandoné el cargo de directora porque tenía clarísimo que quería dedicarme al cine y a viajar por el mundo entrevistando a las estrellas", manifestó confiada.

"No creo que mi CV sea mediocre, ni el de ninguna persona lo sea. Pero, ¿sabés lo que sí es mediocre? hacer una carrera en base a agresiones e información falsa. Eso es MUY lejano a lo que yo quiero hacer en la vida", sostuvo Barbie. Y agregó convencida: "Cuando hablamos por teléfono me dijiste que no era objetiva, ¿Acaso vos sos objetiva cuando hablás de tu hija?".

"Escuché jactarse a @yanilatorre de que hay gente que no le responde porque le tiene miedo. Esa fue la gota que rebalsó el vaso para mí, que en la época en que vivimos los argentinos, ¡que con la historia que tenemos diga eso! me parece PATÉTICO. Sé perfectamente quién te pasó esa información falsa. Pero ahora que ya sabés como fueron las cosas, te invito a ser una comunicadora responsable y aclarar públicamente que te confundiste", declaró enojada.

En ese sentido, le preguntó a sus seguidores qué dice Yanina cuando la acusan de llegar a la "fama" gracias a su marido: "¿Se enoja, ¿no? Me pregunto cómo entonces le da la cara para inventar que yo trabajé a costas de un novio ... Además de mentirosa, ¡machista!".

"A @yanilatorre le parece mediocre mi trabajo. Pero yo estoy orgullosa de lo que logré, de haberme formado, esforzarme y llegar a conocerlos a todos ellos", indicó Simons en relación a las figuras internacionales que entrevistó estos últimos años. Y finalizó: "En fin, @yanilatorre esta va a ser la única vez que me tome el tiempo de responderte solo para que sepas que no te tengo miedo y para sugerirte que la próxima vez chequees tu información antes de gritarla en los medios. Beso".