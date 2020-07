Un video de hace dos años de Diego Maradona en el que aparece mostrando la cola mientras baila con Verónica Ojeda angustió y enfureció a Dalma y Gianinna. Es por eso que las hermanas acusaron al entorno de su padre de "interesados" y le advirtieron al director técnico de Gimnasia y Esgrima que "abra los ojos".

Tras el escándalo por la filtración de la grabación, Jorge Rial contó que la familia del exfutbolista evaluaba hacer una denuncia contra el entorno de Diego por "privación ilegitima de la libertad" y "abducción intelectual".

.

Este martes por la mañana, las redes sociales explotaron con un nuevo video de Diego en el que le responde a sus hijas por la información brindada en "Intrusos" hace días. "Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad. ¡Chachan, chachan! Miren lo preso que estoy. Esto es de la torta que se hizo acá, en esta casa. Preso, las pelotas", exclamó Maradona.

Al ver la irónica secuencia de su padre, Dalma utilizó su cuenta de Twitter y lanzó un fuerte descargo. "Ni mi hermana ni yo dijimos nunca que estaba preso, así que no la cuenten mal porque otra vez lo exponen. ¡Harta es poco! ¡¿Sabés las veces que mi papá me pidió que suba un vídeo y no lo hice?! Si le tiemblan las manos no lo suban, hijos de pu...", lanzó indignada.