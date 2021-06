El final de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel dejó mal parada Michelle Salas, o por lo menos así lo dijo la propia hija del "Sol de México". La modelo de 31 años se mostró indignada en sus redes con el último capítulo de la ficción de Netflix y realizó un furioso descargo.

En el capítulo se muestran fuertes escenas de sexo entre ella y Mauricio, el mánager y mejor amigo del cantante mexicano, cuando ella tenía 19 años.

"El día de hoy, sentada en el escritorio de mi departamento y el corazón abierto, me cuesta un poco de trabajo escribir esto y expresarlo de la forma correcta ya que es un tema delicado para mí. No se trata de un tema laboral, si no que se trata de mi vida personal, mi familia, mi infancia y mi intimidad. La cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera", sostuvo la joven en sus historias de Instagram.

"Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, ni nombre y mi vida personal. Así cómo tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta", aseguró la hija de Micky.

.

Por otro lado, reconoció que vivió momentos inolvidables con su padre y le da gusto que el público pueda conocer una pequeña parte de la relación que tuvieron. De todos modos, le parece "verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada" la manera en que la producción decidió tratar "a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia, sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad".

"Me atrevo a expresarles mi sentir porque creo que debo hacerlo y no por mi solamente. Ninguna persona debe bajo ninguna circunstancia sentirse así y ser tratada de esta manera. Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de ésta y además la distorsionen a su conveniencia", declaró Salas.

"Al mismo tiempo aprovecho este momento para agradecer muchísimo a todos y cada uno de los mensajes y las muestras de cariño de la gente linda que se ha preocupado por mí. Gracias infinitas por su apoyo incondicional y por animarme a abrirme un poco más de lo que pienso y siento con ustedes. Paso la página de este tema sintiéndome un poco mejor de haberlo hablado", concluyó Michelle.

.