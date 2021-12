Tras el escándalo del Wanda Gate, este lunes por la tarde revelaron que la China Suárez le habría enviado un video íntimo a Eduardo Cruz, el marido de Eva de Dominici, con quien la actriz tuvo a su hijo Cairo hace dos años.

"Dicen que a quien la China le habría mandado un video hot es al hermano de Penélope Cruz, Eduardo Cruz, que está casado con Eva de Dominici. Me dicen que la China, que está soltera, andaba con varios además de Icardi. No es que era el único hombre sobre la tierra", aseguró Paula Varela en "Intrusos".

"La China le habría mandado un video a Eduardo, pero él no le dio cabida. Por eso no prosperó. Me dicen que la China, con esto de su libertad, va al frente. Si a ella le gusta va al frente. Tal vez le habían contado que él estaba en crisis con Eva. O la China pensaba que estaba separado", agregó convencida la panelista.

Tras la noticia, la ex de Benjamín Vicuña salió al cruce y desmintió la información de la periodista. Con un furioso descargo en sus historias de Instagram, manifestó: "¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo Paula Varela? Tengo las pelotas por el piso, esto ya es abuso".

.

"Desmiento categóricamente esta pelotud... No tengo idea de quién es ese hombre.Dejen vivir. Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar, ¿lo tuyo qué es? ¿Inventar, hasta cuándo?", cerró Suárez.