La modelo e influencer británica, Rebecca Fox, acusó a Cande Tinelli de copiarla en todos los sentidos, ya sea desde el estilo de vida, sus tratuajes... ¡hasta las mascotas!

"Desde este tuit, literalmente ha clonado toda mi vida. Da miedo. Incluso copia hasta los detalles más pequeños como mis diseños de uñas. Cambios en el color del cabello. Tatuajes. Incluso mascotas. Yo tengo serpientes, ella tiene serpientes. Tengo un gatito muñeca de trapo, ella tiene un gatito muñeca de trapo. Mier... jodida", comenzó la joven en su cuenta de Twitter.

La denuncia de la joven británcia a Cande Tinelli.

Fox reveló que Tinelli solía llamarla su "ídola" y se inspiró en ella para su intervención quirúrgica: "Ah, y sin mencionar que se hizo una operación de nariz y le mostró al cirujano una foto de mi nariz. Lo sé porque solía enviarme mensajes diciendo que yo era su ídola y al principio me sentí halagada. Pero han pasado los años y estoy perturbada".

"Me hice uñas de color amarillo brillante con caras sonrientes negras hace un par de semanas y al día siguiente ella tenía exactamente las mismas uñas. En realidad son bromas que no puedo lidiar. De todos modos put... si ves esto dame algo de crédito. No serías tú sin mí", expresó sobre el plagio de sus uñas.

Además, Rebecca expresó que se cansó de no recibir crédito por la gran inspiración que es para la vida de Tinelli: "No me molestaría, pero ella está copiando literalmente cada uno de mis movimientos sin crédito y ya tuve suficiente. Puedo apostar mi vida a que si me tiñera el pelo de violeta y naranja esta noche, el de ella será morado y naranja el fin de semana. ¿Quién incluso copia las mascotas de alguien?".

La influencer destacó que la pareja de Coti Sorokin no solo la copia a ella, sino que plagió a una amiga suya, Sammie: " También debo agregar que no soy solo a mí a quien copia como puede ver aquí. (Ella a la izquierda, Sammie a la derecha) Ah, y también tengo el mismo tatuaje de Bulbasaur".