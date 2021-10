Alejada de las cámaras y radicada en Córdoba, More Rial está viviendo su vida tranquilamente junto a su hijo Francesco y sus amigos mientras que se recupera de las operaciones que se realizó. A pesar que la mediática no molesta a nadie, hay usuarios de las redes que se ocupan de criticarla en cada momento.

Cansada de los mensajes negativos en su cuenta de Instagram, la hija de Jorge Rial compartió un filoso mensaje contra un usuario que juzgó su vínculo con Jackie Patoka, la mujer a la que considera "su mamá".

"Vengo a hablar porque hay un infeliz que viene hablando pelotud... entonces voy a aclarar algunas cosas. Chicos, la relación que yo tengo con Jackie, a la cual le digo mamá, es una relación hiper sana y totalmente de amor, sin necesidad de fama ni nada", comenzó furiosa en sus redes sociales.

Jackie Patoka, la mamá del corazón de More Rial.

"Entonces, al pelotu... que dice bolud... porque no le da la cabeza para otra cosa, le mandamos un beso grande y le deseamos una buena vida y una pronta recuperación mental. No entiendo qué lográs injuriando a la otra persona al decir que tenemos una relación por seguidores o por fama cuando no es así", argumentó sobre las hipótesis erradas que tienen sobre su amistad.

.

Finalmente, la instagrammer le dedicó un tierno mensaje a Patoka: "Nada mami, te amo mucho y no escuches a los pelotud... que dicen bolud... todo el día y no tienen otra cosa que hacer que tratar de lastimar a la gente y sacar provecho de la situación".

