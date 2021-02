Al igual que miles de chicos, las tres hijas de Cinthia Fernández y Matías Defederico, Charis, Bella y Francesca, comenzaron las clases y debieron tener todos los materiales necesarios para el nuevo año lectivo. Sin embargo, la bailarina denunció que el padre de las niñas no le pasó la suma de los útiles ni tampoco estuvo presente para ayudarlas con la preparación de sus libros.

Cansada de la poca predisposición del futbolista, la panelista realizó un contundente descargo en su cuenta de Twitter. Al respecto advirtió: "¡Al pelotudo del padre de mis hijas! Primero, el mes que viene las nenas no pueden esperar, ¡los libros se compran ahora! Por lo tanto, si te podés ir de vacaciones podés pagar de inmediato los 17 libros".

Al pelotudo del padre de mis hijas ! 1ero el mes q viene las nenas no pueden esperar los libros se compran ahora! Por lo tanto si te podes ir de vacaciones podes pagar de inmediato los 17 libros ! (Continuo) — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) February 17, 2021

"Segundo, es fácil mostrar el WhatsApp que no es la única comunicación que existe... ¡existe el teléfono! Tercero, no contesté de inmediato cuánto es (por) los libros porque no sé el valor, por eso luego contesté el valor del total una vez que los compré y a eso le sume los uniformes, útiles y libros que no pagó el año pasado (y querido, te perdoné los del primer año), así que si te quedó algo que tengo que aclarar pública y privadamente, te puedo seguir atendiendo y cerrando el orto cara dura", continuó furiosa.

"Aprendé a ser padre, aprendé a tener prioridades, y el día que pagues todas tus obligaciones, no te juzgaré porque te vayas de vacaciones. Así que mis hijas no esperan ni para comer, ni para equiparse para el colegio, pero tranquilo vaguito que mamá siempre está", expresó la mediática. Mientras que en otro tuit agregó: "Ahhhh… me olvidé de contar que el señor se presentó en el juzgado llorando que no podía pagar la deuda al juez y no le dieron lugar y estamos esperando el embargo. ¡Ojo! No puede, pero se va de vacaciones. Rodando por el suelo de risa. Cualquier cosa, mi abogado Bernardo Beccar Varela le da las pruebas".

"Harta del maltrato de los tipos que no cumplen con sus hijos desde ningún aspecto. Ni siendo buen padre, ni económicamente. Machistas, maltratadores, y caraduras. Y a los nabos que me critican por publicarlo, contesto a lo que él quiere hacerme quedar mal", manifestó.

Por último, Fernández lanzó: "Y cuando la justicia lenta, injusta en tiempos de los chicos cambie, voy a mostrar con orgullo lo que este hijo de puta no paga y le embargan. (Es) plata que debe pagar el señor y no hace, porque padres somos los dos. Vago y vivo, uno solo".

