Cinthia Fernández es uno de los personajes más presentes en las redes sociales ya que suele divertirse junto a sus tres hijas, Bella, Charis y Francesca, con graciosos videos y desafíos. Sin embargo, con la exposición vienen las críticas, y varios usuarios apuntaron contra la modelo por la forma en la que crió a sus nenas.

La panelista de "Los ángeles de la mañana" compartió las tiernas imágenes que grabaron las tres niñas a la madrugada cuando intentaron hacerle una broma cuando dormía plácidamente en el sillón de su hogar: "Me hacen esto 2:30 AM y se tomaron el trabajo de grabarme y dejarlo registrado. AYUDA. Que venganza se merecen? Los leo!".

Lo que fue una simple ocurrencia de las nenas se convirtió en el lugar para criticar a Fernández y su rol como madre: "Re actuado", "Hay reglas. Hacer lo que quieran no es amor", "Señal de que son igual a vos, les gusta la joda. Son hermosas pero tienen el sueño cambiado", "Siempre los acostumbré a dormir más temprano, trato de darles un orden en su vida. Eso sí, se levantan temprano a disfrutar el día".

Cinthia Fernández y sus tres hijas: Charis, Bella y Francesca.

Sin embargo, el comentario que más le molestó a Fernández fue el que apuntó contra su maternidad: "No creo que nadie se vaya a dormir y deje despiertas y levantadas tres pequeñas. No hablaría bien de la mamá (por el peligro que eso implica) creo que es actuado y bastante simpático".

Ante este mensaje, la mediática arremetió contra el usuario: "Disculpame querida me duermo todas las noches al lado de ellas en el sillón porque no doy más. ¡Así que todos los días según vos soy mala madre! ¡Por dios! Al mínimo grito es obvio que me entero y me despierto. Tranquila que mis hijas son lo más y vos no me vas a enseñar a ser madre, boba".

El comentario que hizo enfurecer a Cinthia Fernández.

Además, la panelista realizó un descargo en sus historias de Instagram sobre las críticas que recibió: "Lo virgas que son las madres en el último comentario, no se preocupen que son mis hijas las que se acuestan tarde. Se levantan tarde, están en cuarentena, ya no saben que más hacer los pibes. Así que los comentarios de maestra ciruela y madre perfecta se lo pueden meter en el upite. Gracias".

"Están de vacaciones, no están en etapa escolar, ni presencial, ni por zoom. De nuevo, metanselos en el upite los comentarios en el último feed", terminó con el dedo del medio en alto.

¡Mirá el video respuesta de Cinthia Fernández a los haters!