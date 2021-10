Fiel defensor de " El Marginal", ficción que tiene como protagonista a Nicolás Furtado y le dio gran reconocimiento en el mundo de la actuación argentina, Brian Buley se diferenció de la serie "La 1-5/18" y remarcó algunas críticas sobre la novela producida por Adrián Suar.

En diálogo con Juan Etchegoyen en un "Mitre Live", el intérprete de 27 años se sinceró sobre la historia protagonizada por Esteban Lamothe, su excompañero en " El Marginal": “La verdad es que la vi y como actor hay muchas cosas que no me gustan. Estando ahí haría algo mejor y yo vengo de ' El Marginal' y pusieron a otro actor de talla baja y no me gustó”.

“No me gustaron muchas cosas y si me hubiesen llamado a mí hubiera aportado más cosas. Siento que es una copia de ' El Marginal', obviamente y estoy un poco enojado”, remarcó contundentemente.

El actor no se guardó nada contra "La 1-/18".

En ese sentido, Buley aseguró que cree que plagiaron la novela producida por "Underground": “Quisieron hacer algo similar y no hay chances. Esto te lo firmo ahora. El Marginal es furor y va a ser furor siempre. Y no sé por qué pusieron a alguien de talla baja, tranquilamente podrían haberme llevado a mí”.

.

“Lo bueno de todo esto es que pudimos ganarle a la pandemia. Se abrió todo. Cuando vi al actor de talla baja me dio mucha bronca. Podría haber aportado otras cosas mejores. No me estoy agrandando ni nada por el estilo pero tengo mucha más cancha”, manifestó.

Y cerró enojado: “Yo al Marginal fui por un solo capitulo y me puse la camiseta y fui a jugar en primera. Después me quedé toda la serie y hasta Juan Minujín me destacó el trabajo”.

¡Mirá lo que dijo Brian Buley sobre "La 1-5/18"!