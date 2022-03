Luego de que Jorge Rial y Romina Pereiro confirmaran su divorcio, el nombre de Alejandra Quevedo no paró de resonar. Al parecer ella y el periodista están saliendo desde hace un tiempo, a pesar de que ambos hayan desmentido su relación.

Frente a los múltiples rumores que hay, la periodista se cansó de recibir violencia y que le tilden cómo "la robamaridos" y decidió hacer un descargo en sus redes sociales. "Decidí salir a hablar para decir 'basta'", comenzó diciendo la morocha.

Allí Quevedo relató todo lo que estuvo viviendo estos días y cómo sus familiares, y sobre todo su hija de 11 años, sufren todas las cosas que dicen sobre su persona. "Hace varios días que estoy sufriendo ataques misóginos. En pleno siglo XXI poner a una mujer como "roba marido" ya es inadmisible e insisto es un hecho que no tiene que ver con la realidad", continuó diciendo.

A pesar de su descargo, Rial también admitió que está soltero y atravesando el duelo de la separación. Además, de desmentir cualquier rumor que lo vincule con su colega. Asimismo, no hay pruebas de que hayan estado juntos, a pesar de que se nombró varios lugares de encuentro.

Jorge Rial en "Argenzuela" confirmando su divorcio de Romina Pereiro.

"Soportar que me sexualicen, que utilicen imágenes mías falsas y que me pongan como objeto al lado de un hombre poderoso recientemente separado me indigna y me enoja porque formo parte de una colectiva de mujeres que defienden nuestros derechos desde hace rato", cerró diciendo la periodista. Además de agradecer a todos aquellos de tratar el tema con respecto.

¡Mirá el video de Alejandra Quevedo haciendo su descargo luego de que se la relacione con Jorge Rial!