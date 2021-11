Paula Chaves se encuentra en un gran momento laboral durante su viaje en México para el rodaje de un proyecto secreto. Sin embargo, la ex conductora de "Bake Off 2021" recibió terribles comentarios ya que se le escapó su "pancita de embarazada".

De visita en la ciudad de México, la mediática compartió una tierna fotografía junto a su hijo del medio, Baltazar, fruto de su amor con Pedro Alfonso. A pesar de la emotiva publicación, usuarios de las redes solamente notaron la "panza" de Paula y se lo hicieron notar con insólitos mensajes.

Entonces, Chaves no aguantó más e hizo un filoso descargo a través de sus historias de Instagram para desmentir su embarazo y apuntar contra los que creen que una mujer solo puede tener una panza chata: "NO ESTOY EMBARAZADA. ¿Posta? Si una panza que no es chata solo puede ser de embarazo... estamos mal. Relajen. Dejen de exigir y querer ver perfección en las redes".