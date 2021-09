A casi 20 años de su controversial romance con Diego Maradona, Mavys Álvarez decidió romper el silencio y dio detalles del momento en que conoció al ídolo del fútbol en Cuba cuando solo tenía 16 años y cómo fue introducida al mundo de las drogas a tan corta edad.

Según narró Álvarez al noticiero de América TeVé del Canal 41 Miami, conoció al círculo cercano del fallecido futbolista después de escaparse de su hogar y le propusieran hacerle compañía a Maradona ya que se encontraba en un "profundo estado de depresión".

Mavys Álvarez narró terribles detalles de su tiempo con Maradona.

"En el hotel me atendió Guillermo Coppola, un gran amigo de Maradona. Ahí me asusté muchísimo, porque estaba cubierto únicamente con una toalla y pensé lo peor. Unos minutos después, me recibió Maradona, conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien y nunca se propasó", narró la mujer que acompañó al ídolo a sus 16 años.

"Mis padres no lo tomaron para nada bien, pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de ellos. La vida con Maradona era muy loca: fiestas y discotecas. Nunca imaginé me metería en las drogas, de lo que me costó tanto trabajo salir", expresó en la nota.

Ante las polémicas declaraciones de la cubana, la hija del Diez y Claudia Villafañe, Gianinna Maradona, compartió un furioso mensaje en las redes contra todos los que hablaron sobre su papá: "Hijos de put... Ni la muerte les deseo simplemente porque allá arriba también le romperían las pelotas. No se gasten en escribirme que no me voy a enganchar. Basta, me pudrieron. Los odio a todos. Hijos de mil put...".

Furioso descargo de Gianinna Maradona tras la palabra de Mavys Álvarez.