Después de su eliminación en " MasterChef Celebrity 2", Alex Caniggia decidió comenzar un emprendimiento limitado para vender 1000 ejemplares de su aclamada "Xela Burger", sándwich que le valió los aplausos y felicitaciones tanto del jurado como de sus compañeros.

Sin embargo, el esperado lanzamiento del mediático causó indignación y enojo ante los trabajadores especializados en las hamburguesas, por lo que decidieron hacer una protesta virtual.

En diálogo con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", el influencer gastronómico, Leno de "Burgerfacts", compartió una carta firmada por varios emprendedores de este rubro de la cocina: “Queridos amigos, la verdad da vergüenza ajena lo de este muchacho, cocinero guionado, sabiendo como están las cosas en estos tiempos para los gastronómicos, no se le ocurre mejor idea que hacer esta payasada y a un precio irrisorio, pasado de moda“.

La "Xela Burger" de Alex Caniggia.

“¿Qué idea tiene de gastronomía real ? Alex hacenos un favor a todos y dedicate a lo tuyo que es el conventillo mediático y no nos robes el trabajo“, termina el mensaje firmado por varios emprendedores de la cultura hamburguesera.

.

En la misma línea, Leno explicó por qué no son verdaderas "burgas": "No sigue las técnicas que normalmente siguen la buenas hamburguesas que son las que usan los cocineros".

“Si vos a la carne picada le agregas vegetales, haces que la carne se ponga dura, y haces más una albóndiga que una hamburguesa. No la veo por experiencia. Una hamburguesa es algo que se come con la mano y en esta necesitas cubiertos“, argumentó sobre la adición de ingredientes extra.

El ex participante del reality gastronómico fue duramente criticado por su "Xela Burger".

Ante la posibilidad de probarla, el influencer se negó rotundamente: “No me dan ganas de comerla cuando la veo. Una cosa tan grandota y desproporcionada. Si quería hacer algo exagerado podría haberlo hecho de otra manera. El peor cocinero del mundo te puede apilar veinte medallones y no significa que va a hacer más rico. Va a hacer mejor comerte una hamburguesa normal que diez de una“.

“Hay muchas hamburguesas que están hechas para la foto. En términos de él mismo, a mí me parece que es una hamburguesa muy barat porque tengo que compartirla con la gente“, cerró Leno sobre la polémica hamburguesa de Alex Caniggia.