En su primer programa fuera de "Intrusos", Jorge Rial entrevistó a una de las personalidades más picantes y buscadas en el mundo de la farándula argentina: Matías Morla. El abogado de Diego Maradona rompió el silencia en "TV Nostra" y disparó contra todo el círculo íntimo del Diez.

Mientras se transmitían al aire sus más polémicas declaraciones sobre Claudia Villafañe, Rocío Oliva y los hijos del astro del fútbol, Dalma Maradona eligió sus redes sociales para responder a los dichos del letrado.

Entre las afirmaciones más fuertes que dejó Morla se destaca el ataque a su familia: "A Diego lo dejaron solo, salvo las hermanas y Verónica Ojeda". Y la actriz arremetió en su Twitter.

Si bien, Dalma no hizo declaraciones en forma directa, se manifestó a través de los "me gusta" a diferentes comentarios en contra del letrado de los usuarios en las redes. "Uffff Matu, también está Nervioshooo jajajajaja Sos un cag..! Matías Morla. Siempre hablás mal de Gianinna y Dalma. Es vomito", "MORLA CÍNICO, NOS MATASTE A D10S!!! NI OLVIDO NI PERDÓN!", y "Siempre del lado de Dalma y Gianinna", fueron algunos de los mensajes que la joven le dio like.

La reacción de Dalma Maradona a los dichos de Matías Morla

La actriz se expresó a través de las redes