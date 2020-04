Tras mostrarse preocupada por la salud de sus hijas porque se fueron con Fabián Cubero, quien vive en un departamento con Mica Viciconte y tenían que pasar por un ascensor en medio del coronavirus, Nicole Neumann volvió a estar con sus nenas y así lo mostró en un tierno posteo en Instagram.

La modelo compartió una rica merienda junto a Indiana, Allegra y Sienna y escribió: "Y otra vez con mis personas favoritas en esta situación tan dura para todos".

Sin embargo, lo que siguió después llamó mucho la atención ya que según interpretaron los usuarios serían indirectas para su ex pareja. "Admiro a esos padres que a pesar de estar separados, hoy en esta situación salen a hacer las compras de necesidad básica para proteger a los suyos, sus hijos y claro, la madre de los mismos. Quien los acunó en su vientre durante 9 meses, amamantó y crió con tanto amor, quien daría la vida por ellos", expresó la panelista.

Y continuó: "Admiro a aquellos que se ocupan de que sus hijos mantengan sus formas y centro de vida por encima de todo. A quienes entienden y fomentan la importancia de que los niños pasen el equivalente de tiempo con su mamá y papá, hasta quizás más con su mamá porque madre, hay una sola dicen. A quienes aportan para que sus hijos puedan compartir experiencias para ellos inolvidables, como hacer un viaje con su mamá y hasta les dan plata para comprarles ropa porque al fin y al cabo es la vestimenta de los hijos en común, ¿no?".

"Admiro a quienes velan por el bienestar de la madre o padre de sus propios hijos ya que cada uno de ellos será un pilar fundamental en el desarrollo y crecimiento de los mismos porque para un niño su mundo son su mamá y su papá. Esto sin especular con lo que haya podido pasar 'entre adultos', lo que 'falló' o se terminó en la pareja porque esos padres, siguen siendo padres de sus hijos", agregó sin filtro.

Asimismo, Nicole fue por más y manifestó: "Admiro a esos padres que no especulan con la plata y los tiempos de los niños cuál trofeo de guerra o como en una competencia. Quienes en vez de castigar eternamente a quien dejó sin quererlo o se desenamoro y hasta quizás, se equivocó... Aquellos que insisten sin límite en 'demonizar' al otro padre para sentirse más 'poderoso' o 'menos dejado'".

"Demonios son los pedófilos, violadores, abusadores, golpeadores, vamos... no aquel que no puede elegir cómo, cuándo y hasta cuándo amar o no. Y que ya se castiga en su mente durante mucho tiempo antes por esto que es 'inmanejable', que no es elegirlo simplemente apretando un botón y todo sigue como antes", lanzó sincera.