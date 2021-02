En medio de su separación de El Polaco por una supuesta tercera en discordia, Barby Silenzi protagoniza un nuevo escándalo. Se viralizó una imagen en la que se ve tomando un vaso gigante de cerveza mientras al mismo tiempo amamanta a Abril, su hija de 8 meses.

Los usuarios de las redes sociales repudiaron su actitud ya que los obstetras recomiendan no beber alcohol durante el embarazo o la lactancia. Además, se sumó una foto donde se la ve con El Polaco en un bar post separación tomando una copa de vino.

.

"El consumo de alcohol durante la lactancia está prohibido. La cerveza no aumenta la producción de leche. Con respecto a los factores adversos puede causar irritabilidad, sedación y retraso psicomotor. Y un consumo excesivo puede causar convulsiones y muerte en lactantes", aseguró el doctor Diego Montes de Oca, en "Nosotros a la mañana".

Agustina Kämpfer defendió a Barby y aseguró: "Estaba tomando una cerveza y no tiene nada de malo si no es un exceso".

Sin embargo, El Pollo Álvarez y Nicole Neumann repudiaron la actitud de la bailarina. "No está bien, no se hace lo que se quiere con un hijo, es otra vida. Si uno quiere traer un hijo al mundo para hacer cualquiera no me parece que esté bien", retrucó Nicole.