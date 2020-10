El Dipy y Martín Cirio protagonizaron un tenso cruce en Twitter luego de que el youtuber lo denunciara públicamente por hacer apología del abuso de menores en una canción de 2007.

"¿Se acuerdan de El Dipy bardeando el lenguaje inclusivo y mis bellos pelos de la xota? Bueno le encontraron esta pieza musical donde cantan que se garch... a una nena de 15 años. Un careta y doble moral menos", escribió La Faraona en sus redes.

Incluso continuó el tema en sus historias de Instagram y allí lapidó al cantante: "Me gusta que se le saque la careta a esta gente doble moral como El Dipy. (...) Mostré los pelos de la ch... pero por lo menos no me co.. a pibas de 15 años".

Sin embargo, llegó el momento del contraataque y el intérprete de "Par- Tuza" lo aniquiló: "Hola cara de verg... El tema no es mío. El que escribió y es autor del tema es el dueño de la banda donde cantaba ese tema. El empuje. Año 2007. Era empleado y cantaba lo que me decían".

A su vez compartió un fuerte hilo en Twitter para recordar distintas escandalosas y repudiables frases del instagramer. "¿Vos sos el mismo que me tirás a mí con algo que no es de mi autoría pero no le decís nada a Yanina Latorre porque es tu amiguita?", indagó El Dipy.

Vos sos la misma persona que dale fumando porro en las redes y decis que la gente de las provincias son todos pobres y te da asco? Vos sos el mismo que no decis nada cuando anuel canta " me pide leche? — el Dipy (@dipypapa) October 15, 2020

Y continuó filoso: "¿O sos el mismo que hizo este video burlándose de una persona en la calle? ¿Vos sos la misma persona que sale fumando porro en las redes y decís que la gente de las provincias son todos pobres y te da asco? ¿Vos sos el mismo que no decís nada cuando Annuel canta 'me pide leche'?".

O sos el mismo que hizo este video burlándose de una persona en la calle? pic.twitter.com/4HesUzkprG — el Dipy (@dipypapa) October 15, 2020

Tras graves reproches del artista popular, finalizó el tema al adjuntar capturas del instagramer donde hace referencia a menores y expresó: "Cuida esa cola que hace mucho ruido... Lavala bien. Chau PEDÓFILO. Cierro hilo".

. Cuida esa cola. Que hace mucho ruido..

Lavala bien.

Chau PEDÓFILO

cierro hilo pic.twitter.com/Ov5hWTQMzN — el Dipy (@dipypapa) October 15, 2020

Luego del enfrentamiento, los usuarios de Twitter no tuvieron piedad con La Faraona y crearon el hashtag #MartínCirioPedófilo para compartir desagradables dichos del youtuber en sus redes años atrás.

¡Mirá las graves acusaciones de los usuarios de Twitter contra Martín Cirio!

Este enfermo es, cuando menos, PELIGROSO, hay que extinguirlo #MartinCirioPedofilo pic.twitter.com/xBj4y2knCX — Duck Bullrich (@BullrichDuck) October 15, 2020

Tristemente este ser nefasto contaminó las mentes de miles de adolescentes con su contenido. Al punto de que normalizaban sus actitudes berretas y justificaban sus dichos estúpidos. Hoy esa impunidad se le terminó, no es humor, es apología de la pedofilia. #MartinCirioPedofilo pic.twitter.com/smspbt8T9T — Mariano Valdez (@Mariano_Valdezs) October 15, 2020

Hasta cuándo el curro de los derechos humanos que sólo defienden y justifican al delincuente? Estos delitos gravísimos tienen una solución y es esta #MartinCirioPedofilo pic.twitter.com/5xJrIWpnOm — Espertma (@Espertma1) October 15, 2020