El paso de Claudia Villafañe por "¿Quién quiere ser millonario?" hizo que explotara nuevamente otra guerra con Verónica Ojeda, también ex pareja de Diego Maradona.

La empresaria recordó cuando le ganó un juicio a Ojeda en 2012. El escándalo ocurrió hace unos años cuando Villafañe decidió iniciarle acciones legales por "daños y prejuicios" a la entonces actual novia de Maradona por asegurar en una tapa de diario que recibía amenazas de su parte.

El diario "Muy" fue quien se hizo eco de las versiones de Verónica y tituló en una de sus portadas. "Te voy a sacar el bebé a trompadas", este fue el mensaje de voz que recibió Ojeda y cree que la autora es Villafañe.

"El juicio lo gané porque no hubo pruebas que confirmaran que eso había pasado", manifestó la madre de Dalma y Gianinna en el programa.

Tras enterarse de su declaración, Ojeda se mostró furiosa en su cuenta de instagram donde mostró pruebas que ella salió victoriosa en la disputa legal.

"El juicio lo gané yo, no mientan más. Aquí están las pruebas. Basta tema terminado para mi”, escribió.

Luego mostró un documento del letigio y comentó: "Este es el fallo de cámara que confirma la sentencia de primera instancia. Se absolvió a Verónica Ojeda y se condenó a Artes Gráficos".

Lejos de quedarse callada, Claudia le respondió con todo a través de la misma red social: "No soy de hablar, tampoco de responder cada cosa que dicen de mí. Sin embargo, después de haber participado del programa de Santiago del Moro, recibí unas capturas de pantalla donde @veruojeda25 me trata de mentirosa (no sé si no arrobarme corresponde a un acto de cobardía o simplemente se le pasó, pero en sus capturas aparece mi nombre). Sólo para aclarar la desinformación de esta señora, va la resolución que avala los verdaderos hechos. Gracias".

Además agregó furiosa: "Para que quede claro, gané el juicio en la cámara civil contra AGEA S.A (Arte gráfico editorial argentino - Grupo Clarín). Lo que publicó la señora V.O (SIC) es la sentencia de primera instancia y no la de cámara".

Y la respuesta de Ojeda no tardó en llegar: "¡¡Ahora si decís la verdad!! La señora Villafañe dijo 'le gané un juicio a Verónica' o, ¿yo soy sorda o escuché mal? Pero ahora la señora aclaró que le ganó a Artes Gráfico y no a mí. Eso es falso, a mí no me ganó nada".

"Cuando uno dice la verdad, se aclara todo. Las mentiras tienen patas cortas y a la larga se sabe la verdad", agregó lapidaria.

Por último, publicó un video de la parte donde Claudia habla del tema y expresó: "Esta es la gran mentira, ella no me ganó nada".