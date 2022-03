Tras ser protagonista de un terrible escándalo durante 2021 luego de que su esposo, Mauro Icardi, la engañara con la China Suárez, Wanda Nara fue acusada de serle infiel al futbolista con quien era su guardaespaldas en Argentina.

La polémica versión la brindaron en "Socios del Espectáculos" y detallaron que el hombre con el que la empresaria habría tenido un amorío era Agustín Longueira. Incluso revelaron que pactaron un encuentro en Europa.

Harta de las especulaciones y de las noticias que la ponían en el ojo de la tormenta, Wanda Nara utilizó sus redes sociales para compartir un contundente descargo. A través de sus historias de Instagram, la mediática lanzó: "No necesito aclarar que todo es más que mentira, pero la falta de respeto desmedida no me deja de sorprender".

"No soy esa clase de persona, ni de mujer. Nunca hice una cosa así", continuó la hermana de Zaira Nara con firmeza.

Por último, aprovechó su mensaje para tirarle un "palito" a Suárez y a su marido: "Me manejo diferente porque soy diferente".