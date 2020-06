Cansada de los hechos de inseguridad y de violencia, Melina Lezcano alzó su voz en las redes sociales y le hizo un duro reclamo a las autoridades bonaerenses para que actúen al respecto.

Una amiga de la cantante relató en sus historias de Instagram que un hombre pateó a su perro mientras lo sacaba a pasear y que tras cruzarse con un policía la única solución que le dieron fue de correrlo de cuadra ya que por orden de la fiscalía no estaban autorizados a detener al agresor por el coronavirus.

Por tal motivo, Lezcano se grabó para las redes y etiquetó a distintas autoridades porteñas y nacionales para responsabilizarlos en su reclamo. Al respecto, manifestó: "Me cuenta todo esto que había pasado desde la calle, en un ataque me llama y me dice que de pedo se encontró con un policía y que lo único que habían hecho era llevarlos para la otra cuadra a estos reverendo hijos de put... que no podían llevárselos preso por el COVID-19".

"¿Y qué tiene que ver? Porque hay un virus dando vuelta vamos a dejar a estos hijos de re mil put... impunes? Porque hoy es Fiorela pero todos los días hay casos en el noticiero. Siempre que prendo hay que mataron a una mujer, que encontraron muerta a una mujer, que robaron en tal lado, en el otro", continuó furiosa en su cuenta de Instagram.

"Hay una violencia extrema y como saben que están impunes porque no los llevan presos por el virus, que no entiendo qué pasa, ¿quién nos protege?", se preguntó la líder de " Agapornis". Y concluyó: "Lo peor de todo es que si te defendés o lo re contra cag... a palos con un mazazo en la cabeza y lo dejás inconsciente, terminás imputado por defenderte".