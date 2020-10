Días atrás Adabel Guerrero mostró en sus redes sociales que le regaló un caniche a su hija Lola de mascota y contó por qué su perra anterior debió irse de su casa. Pero la anécdota despertó fuertes críticas hacia la bailarina de "abandonar" a los animales y salió a responder con un picante descargo.

Según el furioso video que subió Adabel a sus historias de Instagram, los usuarios le cuestionaron que dejara a sus perros anteriores en otra casa tras el nacimiento de su pequeña, por lo que debió explicar el motivo de su decisión y estalló de bronca.

.

"¡¿Saben que estoy realmente harta? ¡Pero, harta! Harta de la gente que interpreta todo como el or… ¡Me tienen re podrida esas personas que interpretan todo como el oje…! Realmente me sacan las ganas de hacer historias. ¿Vieron cuando desaparezco un tiempo? Es porque realmente me sacan las ganas porque todo lo que digo es mal interpretado. ¡Tienen la cabeza podrida!", soltó sobresaltada en un impactante serie de posteos.

Además, explicó: "Me refiero a la historia que hice el otro día explicando que a mis perritos se los había dado a una amiga para que me los cuide. Después de un año que me los cuidó, me dio lástima sacárselos porque la hija se había encariñado. Y me tratan de que los abandoné y eso no es abandono".

Mientras que sobre cómo decidió quién cuidaría a sus perros reveló: "Me encargué de que me los cuide una familia que yo viví en mi infancia con ellos. Es como mi familia. Florencia es como una hermana para mi porque viví en su casa cuando mi vieja se murió. Sé a quien le estoy dando lo que eran mis hijas para mí, mis perras".

Según contó la modelo, la relación de su beba con las perras era conflictiva ya que con solo seis meses ella quería jugar con las mascotas pero que reaccionaban mal. "La chihuahua, que ya tiene 8 años, no era acorde a una criatura que le agarraba las patas, que la tironeaba. Entonces yo tuve que tomar una decisión dolorosa. Yo no quería separarlas y Flor se llevaba a las dos y me pareció perfecto", justificó.

"Un caniche es un perrito más acorde a un niño. Averigüen, porque yo averigüé cuál es perrito más acorde para que esté contento con la nena. ¡Me tienen harta! Yo no maltrato a los animales, los trato como a mis hijos. Fue una decisión dolorosa para mí como para que me estén criticando ahora de que 'abandoné' a mis perros", destacó.

Para sumar a su relato, momentos después ya más tranquila la ex participante del "Cantando 2020" subió fotos de las chihuahuas con la nueva familia y cómo las cuidan. "Mi mamá postiza es la mamá de Flor", escribió en una imagen y en otra manifestó: "Acá está Lola chiquita cuando Dona vino a casa y se enamoró de las pipis".