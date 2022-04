Momo es uno de los streamers más conocidos del país, por lo que su nombre tiene mucha repercusión en redes sociales. Sin embargo, una chica mostró supuestos chats que mantuvo con el amigo de Coscu cuando ella solo tenía 15 años.

Allí se puede ver como el influencer hablaría con la menor de edad y le escribía comentarios impertinentes. En su descargo por las redes sociales, la chica escribió: "Un streamer argentino me escribía cuando yo tenía 15 años diciéndome que me quería coj... y la gente no me cree, que asco él sabía que yo tenía 15 y él tenía más de 28".

.

A pesar de la publicación que hizo la chica con varias imágenes de chats Momo no salió a decir nada al respecto, al igual que las personas de su entorno. Asimismo, la presunta víctima tampoco erradicó una denuncia formal en la policía, sino que expuso el tema en su cuenta de Twitter.

Cuando ella decidió exponer lo que le sucedió, recibió todo tipo de comentarios, desde el apoyo de muchas mujeres, así como también de enojo y con cuestionamientos porque después de cinco años sacó el tema a la luz.

Momo y Coscu en la entrega de premios Coscu Army Awards.

¡Mirá el tuit con el supuesto mensaje de Momo a una menor de edad!