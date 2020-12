Luego de ser confirmada para la segunda temporada de "MasterChef Celebrity", Andrea Rincón también es noticia ya que estaría saliendo con el jugador de fútbol Jonatan Cristaldo.

Sin embargo, el flamante romance ya se ve envuelto en la polémica a raíz de la denuncia por violencia de género que recibió el deportista por parte de su ex pareja, Morella De Las Heras. Además, la mujer aseguró que ninguno de los dos la dejan ver a sus dos hijos mellizos.

La confirmación del vínculo y la denuncia la dio a conocer la cuenta "Chusmeteando". En ese sentido, también compartieron el chat entre entre Rincón y la ex pareja de su novio que generó más polémica sobre el asunto.

Las historias de Instagram sobre el nuevo noviazgo de la actriz.

Por último, postearon una conversación inconclusa entre la actriz y la ex pareja del futbolista. De Las Heras le preguntó a la ex "Gran Hermano" si está con sus hijos y le aclaró que no tiene interés alguno en su relación con Cristaldo, que solo le importa quien cuida y cómo se encuentran sus dos mellizos. Desafortunadamente, no recibió respuesta alguna de la mediática.

La historia de Instagram de Chusmeteando.

Como consecuencia del desinterés que demostraron el padre de sus hijos y la actriz ante su reclamo, la mamá de los nenes hizo un furioso descargo en las redes: "Sin motivos no puede negarle al padre a que los vea, la ley funciona así o sea que hasta que no le pasa algo a un niño no se puede hacer nada... Triste pero real. Lo único que quería saber es si mis hijos estaban bien y no tuve respuesta. Fui muy clara que las relaciones que tenga no me importan, solo saber con quien comparten tiempo mis hijos... La historia sin fin... qué castigo".