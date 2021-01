De vacaciones en República Dominicana, Mar Tarres, la activista y modelo de talla grande, fue invitada a participar de un debate sobre la obesidad en un programa estadounidense de habla hispana. Allí también se encontró con Mimi Alvarado, la novia de Luciano "El Tirri", el famoso primo de Marcelo Tinelli.

En diálogo con Univisión, Tarres contó su experiencia y se mostró completamente avocada a la lucha contra la discriminación de las personas "plus size": "No es que yo intento normalizar la obesidad al mostrar mi cuerpo en las redes o pidiendo aceptación, sino que la obesidad es una enfermedad normal como un resfrío. La padece más del 55% de la población mundial".

Mar Tarres es una activista del "body positivity".

En cambio, Alvarado se mantuvo del otro lado del espectro de opinión: "Para mí la obesidad es una enfermedad. Yo pienso que la persona gorda tiene muchas limitaciones. No es saludable estar gordo, el cuerpo pasa factura y los comunicadores, periodistas o influencers deberían dar el ejemplo y no potenciar más".

Las polémicas frases de Alvarado fueron un detonante para que la instagrammer hiciera un descargo en sus redes: "Estaba muy emocionada de hacer una nota para el canal más importante de habla hispana de EEUU y me la arruino esta chica que por cartonear un segundo de fama salió a decir cualquier cosa y a arruinar el trabajo de todas las modelos y activistas body positive, insinuando que nosotras somos irresponsables en fomentar el amor propio y que promovemos que la gente coma más!".

Mimi Alvarado opinió sobre las personas de talla grande y muchos la criticaron por no saber del tema del que hablaba.

"No hace falta que explique lo que yo promuevo a esta altura el que me sigue hace años sabe bien! Esta chica no es más que la ex novia del primo de Marcelo Tinelli, no es activista, no es nutricionista, ni médica, no es nada, es solo una conventillera que se cuelga de lo que sea y jamás la vi luchar por la salud y la autoestima de millones de mujeres golpeadas por esta sociedad de consumo que nos obliga a ser perfectas y nos condena por ser gordas", manifestó en Instagram.

"Es como que yo vaya a un programa de política a opinar sin saber nada. Hay que saber ubicarse y no ir a notas donde desconocés del tema y no vas a aportar nada bueno!", finalizó enojada.

La modelo pluz size afirmó que Mimi "tiene que ser denunciada".

Además, la actriz decidió hacer un vivo de Instagram para dar más explicaciones sobre lo sucedido y allí volvió a enfrentarse con la mediática dominicana que no se guardó nada: "Siempre polémica? Entendiste cualquier cosa! Un beso Mar! Y sí! Sigo siendo la novia de! Abrazo! Ojalá en algún momento te llegue el mensaje de lo que quise decir! Ustedes son los primeros en hacer chistes sobre su gordura! Acá hablé de enfermedad!".

Tarres no se quedó atrás y contestó inmediatamente: "Polémica yo? O vos qué por robar un poco de cámara salís en un programa donde no tenes ni la más put... idea del tema que está tratando! Es poco serio lo tuyo, dejá de cartonear cámara que no sos más que la novia del primo de...! Si no, no te abren un micrófono para decir semejantes insultos discriminatorios".

Sin embargo, la controversia no quedó ahí ya que la novia del primo de Tinelli disparó nuevamente: "Y otra cosa? ¿Quién eres tú para decirme en qué país tengo que estar? Estás ahora en el mío! Las cosas de la vida! Eres una kilombera bárbara! Que encima no entiende nada! O te haces! Para eso! Para armar bardo! Pero conmigo no! No me pondré a tu altura! Respetame! Eso sí! Saludos".

Muy contundente, Tarres decidió cerró el encontronazo virtual: "Estoy en tu país de vacaciones PAGANDO! NO viviendo del puterí... cómo haces vos en Argentina! Esta mujer tiene que ser denunciada".

El cruce virtual entre Mar Tarres y Mimi Alvarado.

¡Mirá el debate de Mar Tarres y Mimi Alvarado en televisión!