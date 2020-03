En tiempos donde el coronavirus es el foco de atención en los medios y en el mundo, Nati Jota decidió realizar una parodia junto a Grego Rossello sobre cómo es tener sexo en plena pandemia.

En el video se los puede ver a los instagramers en una cama con barbijos y alcohol en gel mientras frotan sus codos y se mantienen distanciados. "Chicos, real a cuidarse, a cuidarnos; por nosotros y más que nada por nuestros abuelitos y nuestros padres que son los que están súper expuestos a que esto les resulte algo mortal, ¡posta! No cuesta tanto y estamos a tiempo de frenarlo", escribió la periodista en sus redes tras compartir la grabación.

Sin embargo, lo que para muchos fue un posteo gracioso, para otros no. Yanina Latorre fue una de las que se horrorizó al ver el posteo y lo hizo saber en sus redes sociales: "Una generación que se cree graciosa. Lamentable".

Luego, la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" continuó con el tema en el ciclo televisivo y manifestó que "la graciosa de Nati Jota borró el tuit". No obstante, la influencer no se quedó callada y salió al cruce: "Yani Latorre está enojadísima porque hice un video sobre coger con coronavirus, que al final concientiza sobre cuidados. No toda la forma de llegar y enseñar es hablar con cara de culo y asustar. Se puede intentar con humor. Después si no te da risa es otra cosa. Pero qué pesada”.

"Aparte Yani, metete conmigo, no con toda la generación, nada más conservador berenjena que encasillarnos como si fuéramos todos lo mismo", señaló Jota a través de su cuenta Twitter.

Por lo que la "angelita" le retrucó: "Jajajajaa, claro, nunca voy a entender a gente que no piensa como vos. Que cree que envejecer está mal. LOS VIEJOS SABEMOS MÁS QUE VOS... ignorante".

Para concluir, Nati disparó: "Envejecer está bien, lo que esta mal es generalizar todo lo que te quedó joven, subestimarlo, y no pensar que quizás vos también podés aprender algo de nosotros. Va más allá del video, eh".