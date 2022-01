Cinthia Fernández y Matías Defederico siguen en una constante guerra. La bailarina y el ex futbolista tendrán que mantener una relación de por vida ya que tienen tres hijas en común, pero su vínculo nunca mejoró. En está ocasión, la morocha tuvo que ir a buscar a sus niñas de la casa de su padre y desató un escándalo.

La ex panelista de "Los ángeles de la mañana" pasó Año Nuevo sin sus pequeñas ya que está vez la tocaba con su papá. Sin embargo, en el medio de la noche tuvo que ir a retirarlas. Sus hijas expresaron que querían volver a su hogar, pero usuarios de las redes sociales, le enviaron a la bailarina imágenes de su ex pareja tomando alcohol.

Frente a esto, Fernández se mostró más que enojada y salió corriendo a buscar a las menores. Al día siguiente, compartió lo sucedido en sus redes sociales y no se calló nada. Ante todos los dichos de la madre de Charis, Bella y Francesca, su padre salió a contestarle en sus historias de Instagram.

"Cuando nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero (Pasti) de obra en Stravaganza. Realmente no puedo vivir en paz", indicó furioso en sus redes.

"No puede ser que se maneje con total impunidad en la TV una mujer así y pueda decir lo que se le cante. Realmente es un calvario mi vida todos los días de mi vida. No se lo deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer", escribió el padre de las nenas.

Cinthia Fernández y Matías Defederico cuando se casaron.

Por el momento, la bailarina no salió a responderle pero tampoco tardará mucho tiempo más. Ahora ella forma parte del panel de "Nosotros a la mañana" y contó lo sucedido allí.

¡Mirá el video de Cinthia Fernández contando lo vivido y la respuesta de Matías Defederico!

Matías Defederico contra Cinthia Fernández en las redes sociales.

El descargo de Cinthia Fernández contra Matías Defederico

"Las gemelas pasaron con el padre y la gente me mandaba videos de él con mucho alcohol. El tema es que me las tenía que traer porque ellas me habían pedido ir a casa cuando hablé por teléfono porque también estaban sus amiguitos", manifestó la panelista en "Nosotros a la Mañana" para explicar el calvario que vivió.

Y continuó: "Él a la 01:57 de la madrugada me dijo ‘cuando termino voy’. Eran las 4 de la mañana y mis hijas no aparecían, me seguían llegando videos de él tomando. Yo me estaba preocupando porque veía eso y él las tenía que traer manejando".

"Me puse loca. Llamé al teléfono de mi hija, lo llamé a él también y no atendían. Yo pensé ‘se pegaron un palo’ porque si me dijo que iba cuando terminaba...Me empezó a temblar el cuerpo, estaba en un estado muy crítico, muy nerviosa. Me fui a buscarlas a las 5 de la mañana. Fui calma, le escribí a la dueña de casa que era mi amiga para que me las lleve a la puerta", agregó Fernández.

Por último, manifestó: "Filmé para que no digan que entré a los gritos. Entonces me las trajeron a la puerta del barrio y me fui con mis hijas, pero pasé esas tres horas muy mal. Pasé un fin de año divino y me lo arruinó".