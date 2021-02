Una pícara pregunta de Marcela Feudale desencadenó un impensado cruce con Nancy Pazos. Si bien es sabido que entre ellas dos hay resquemores del pasado, el chispazo entre la locutora y la periodista se dio por un inesperado tema.

"Alguien me puede explicar esta pasión de narrarlo 'todo' en redes, incluso las internaciones por coronavirus contando y fotografiando los procesos por los que van pasando y las imágenes que muestran los minutos previos a la inducción al coma farmacológico. Por favor, es una pregunta", consultó picante Feudale sin esperar que Pazos saliera al cruce en Twitter.

Karina Gao y Sergio Lapegüe han contado como transitan el Covid-19 en redes sociales.

En su pregunta, Feudale se refirió indirectamente a Karina Gao, la cocinera del ciclo de Flor Peña, que compartió las novedades sobre su salud en las redes sociales antes de ser inducida al coma farmacológico este viernes. La integrante de "Flor de equipo" está embarazada y desde hace una semana se encuentra internada tras dar positivo en coronavirus.

Similar al caso de Gao encontramos a Sergio Lapegüe, quien en las últimas horas publicó un video desde la clínica donde se lo ve con un casco Hamlet, el cual utiliza para tener oxígeno y así no tener que depender de un respirador artificial.

El tuit de Marcela no pasó desapercibido y Nancy no tardó en responderle con todo. "Cada uno transita el dolor a su manera. No creo que nadie desde afuera deba juzgar qué siente una persona que está a punto de ser inducida a un coma sin saber si va a despertar. Más empatía. Y menos preguntas prejuiciosas", disparó la periodista.

Acto seguido, Feudal le retrucó: "No estoy ni siquiera prejuzgando y lo aclaré, estoy simplemente tratando de entender. Bajaos del pony que no necesito de tus recomendaciones, como nunca las necesite. Saludos", respondió súper picante.