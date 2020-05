La posible liberación de presos en medio de la cuarentena por el coronavirus provocó un intenso debate social y hasta un fuerte cacerolazo en varios barrios.

Las redes sociales se llenaron de distintas opiniones, pero hubo un cruce en el mundo de la farándula que llamó la atención: entre Julia Mengolini y Lizy Tagliani.

"Toda esta mitología sobre los monstruos siendo liberados de las cárceles es una mentira y sobre todo una expresión del odio que sienten por los pobres", escribió la periodista.

Y Lizy, que conoce perfectamente la pobreza, le hizo una corrección: "Perdón te voy a aclarar q mi familia y yo venimos de ser muy pobres y ninguno visito una comisaria más que para certificado de domicilio... y en nombre de muchos pobres te digo que tu tuit esta lejos de defender a los más necesitados. Aunque entienda tu punto, necesito decirtelo".

Luego de que Lizy la cuestionara, Mengolini siguió el hilo de su tuit y explicó mejor su punto de vista. Además, le contestó a la humorista: "Me extraña Lizzy porque te considero una persona inteligente. En qué lugar del tweet leés que yo digo que toda la gente pobre es delincuente?! Estoy diciendo que la mayoría de la gente en las cárceles es pobre y no hay que ser muy piola para darse cuenta de esto"

Y lejos de quedarse callada, la humorista le respondió: "Podríamos hacer una eternidad este cruce de opiniones y es como decidas vos yo tengo tiempo, no decís los pobres de las cárceles, porque no podes nombrar los beneficios de los poderosos quien sabe por qué... escribís odio a los pobres no odio a los pobres que están presos... ".