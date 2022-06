El viernes pasado, Oscar Ruggeri sorprendió a todos al revelar que su hija, Cande Ruggeri, está embarazada. La influencer todavía no cumplió los tres meses de gestación, por lo tanto no lo había comunicado. El desliz de su padre cambió los planes y la modelo acudió a sus redes sociales para confirmar la noticia: "Nos explota el corazón de felicidad. Queríamos esperar un poquito más pero el abuelo se nos adelantó. Te amamos hiji, acá te esperamos con mucho amor".

.

Originalmente, la primicia la iba a dar Ángel de Brito en su programa como uno de los famosos "enigmáticos". En la emisión del viernes, Cande tuvo una entrevista en "LAM" en la que se mostró muy feliz y, entre risas, comentó sobre su padre: "Me llamó 20 veces y no lo atendí ni una vez".

Este lunes, la novia de Nicolás Maccari también dio una nota con "Nosotros a la mañana", programa que conduce su amigo, el Pollo Álvarez, dónde también confesó que no saludó a Ruggeri por el Día del Padre y que no le dio el regalo que tenía planeado. "Está muy contento, lo sabía hace más de un mes, pero era una decisión mía. La verdad es que no me puedo enojar con él, es un abuelo baboso", agregó después para relativizar su malestar.

En las redes sociales, algunos remarcaron que la influencer ya había hablado previamente sobre el mismo tema con De Brito, quién opinó en Twitter: "No es la primera vez que se hacen los bolud... con material exclusivo de ' LAM'. Respeten el trabajo de otros. Tener primicias cuesta horas de trabajo".

Ángel de Brito dijo que algunos utilizan primicias de " LAM", luego de la nota de Cande Ruggeri con el Pollo Álvarez.

Por su parte, Álvarez le aseguró a una usuaria que en su programa estaban al tanto de la nota previa de "Cale" en el otro canal, y le respondió al ex jurado de "Showmatch: La Academia": "No sé a quién te referís pero en lo personal jamás no mencioné a alguien que haya conseguido una primicia, así que entiendo que estás generalizando".

"Nadie se hace el bolud... de nada. No fue una nota de 'primicia' (...) Es simplemente una nota de Cande Ruggeri (amiga) hablando de que va a ser mamá. No veo el conflicto ni el error", agregó en un tweet el conductor de El Trece, que luego eliminó.

Luego, Ángel respondió que son otros los que roban material, y dio por terminado el tenso cruce al asegurar que "El Pollo" sí respeta el trabajo que hacen en " LAM".

Mirá lo que contó Cande Ruggeri sobre su embarazo en " LAM"