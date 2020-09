Además de ser un referente en la cumbia, El Dipy se convirtió en un gran influyente político. En los últimos meses, el intérprete de "Par-Tusa" comenzó a manifestarse en los medios de comunicación e hizo importantes declaraciones sobre la actualidad del país. En esta ocasión, el músico volvió a dar que hablar al publicar un polémico hilo en Twitter en el que acusa a Fito Páez de recibir dinero por parte del gobierno kirchnerista.

En su red social, el cantante adjuntó las declaraciones del rosarino y generó un escándalo virtual. “Decir que la democracia está en peligro es de una zoncera que viene de una marginalidad estimulada por muchos medios de comunicación. Viene de un sector que no mueve la aguja", había pronunciado el cantautor en Radio 10.

.

Tras sus dichos, el cumbiero compartió una captura de pantalla de una noticia en la que acusan a Páez de cobrar $2.178.000 de una sociedad anónima para cinco recitales que habría hecho durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Además, posteó una imagen en la que se ven unos sobres de comida de mascotas para ironizar sobre su tuit.

¡Mirá el hilo en Twitter de El Dipy contra Fito Páez!

El cantante de cumbia después hizo referencia a sus dichos y aclaró: “Los mononeurales piensan que le tire a fito por la música. No giles. Eso no se discute. Musicalmente de lo mejor que hay. Lo Cuestioné como ensobrado. La música es otra cosa pelotudos/as. Comprensión de texto se llama. La secta en la que están no los deja prender el cerebro”.