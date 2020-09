Barby Silenzi en pleno escándalo con Valeria Aquino, ex pareja de El Polaco. Si bien hace un tiempo se mostraban unidas y en buenos términos, la relación entre ellas se terminó.

Así fue como Aquino reveló en su cuenta de Instagram que prefiere no tener más contacto con la bailarina. "Desde el cumple de Alma (la hija que tuvo con El Polaco) decidí no hablar nada más", le respondió a un usuario de la red social.

Luego fue consultada sobre el motivo de su pelea con la actual novia del cantante. "Le prometí a mi bella hija que no íbamos a hablar del tema. Más cuando hay niños de por medio. Eso sí que no me la vuelvan a tocar o mato a cualquiera", contestó Valeria haciendo referencia a unos supuestos maltratos de Barby con su pequeña Alma.

Luego, la modelo contó cómo se encuentra su vínculo con el padre de su primogénita y le tiró una indirecta a Silenzi: "Es buena. Siempre va a haber diferencias por algo somos ex. Lo bueno siempre es hablar todo por nuestra bebé Alma y que solo sea un acuerdo entre papás sin que se meta nadie".