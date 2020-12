Desde Miami, Sebastián Yatra se mostró en las redes con una selfie de cuerpo entero que cosechó miles de me gusta y comentarios positivos. El artista colombiano lució su cuerpo y recibió comentarios subidos de tono por la publicación al borde de la censura.

Desnudo y frente al espejo, Yatra posó solamente con una cadena de plata y exhibió sus formados abdominales. Algunos usuarios le dejaron mensajes como: "El celular debería moverse un poco a su izquierda...¿no?"

Ya es normal para el cantante publicar este tipo de imágenes ya que varias veces promocionó su música con mensajes astutos. Es el caso de la canción "No Bailes Sola" junto a Danna Paola, artista mexicana que se especulaba que era la novia de Yatra.

Fue hace poco que se hizo viral la reacción de Sebastián sobre la música de Tini, su ex novia y estrella argentina. La morocha compartió el lanzamiento de su nuevo álbum y el colombiano le dio me gusta a todas las publicaciones. Estos movimientos alimentaron los rumores de una reconciliación entre la ex pareja.