Lali Espósito se encuentra en el ambiente artístico desde muy pequeña, cuando participó de las ficciones de Cris Morena: "Rincón de Luz", "Floricienta" y "Chiquititas". Pero su salto al estrellato se dio en "Casi Ángeles", allí logró cosechar muchísima popularidad.

Las imágenes de Lali durante su adolescencia se hicieron virales en las redes.

Debido a todo el trabajo que tuvo la joven artista desde temprana edad, no pudo disfrutar su infancia como cualquier otro adolescente. Pero esto parece que no le sucedió a la ex "Casi Ángeles" ya que salieron a la luz distintas fotografías de la artista en el colegio secundario San Mateo de Paul, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.

Desde sentada en el buffet comedor hasta sentada en la puerta del establecimiento educativo, las fotos inéditas de Lali causaron furor en las redes por las situaciones cotidianas en las que aparece la cantante pop.

Las imágenes de Lali Espósito en el colegio secundario

