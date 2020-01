Tras la repercusión que generó su caída durante un show en Entre Ríos, que luego aclaró que se trataba de una actuación que forma parte del espectáculo, Jimena Barón volvió recargada a las redes sociales.

En esta oportunidad, la actriz y cantante mostró su lado más sensual en su cuenta de Instagram. Allí compartió un video en cámara lenta donde enseña a sacarse fotos súper sensuales para las redes sociales.

"Cuando no tenés quién joraca te saque fotos el procedimiento es ráfaga en live, seleccionar la mejor foto, frase hot o provocadora en caso de soltería, frase culta del estilo poesía o parte de un libro/película (que seguro no leíste ni viste, pero googleaste y garpa) en caso de estar en pareja y necesitar justificar la pu... haciéndote la sabia, make up y filtro opcionales. Claramente no los ando implementando, Photoshop ya me parece un montón, bastante irreal y superficial, ¿es esta red del mal verdad?", escribió Jimena como "tips" necesarios para salir súper sensual en las imágenes.

A los pocos minutos, el posteo alcanzó más de un millón de reproducciones y recibió miles de comentarios desde halagos hasta críticas.