El nombre de Florencia de la V no para de resonar luego de su pelea con Amalia Granata. Frente a esto, la actriz relató cómo vivió la primera reunión de padres que tuvo en el colegio de sus hijos. Allí explicó sus sensaciones como madre trans.

En su posteo en las redes sociales habló de la "normalidad" y cómo en su niñez nunca pudo identificarse con una persona que la rodeara. Y fue ahí cuando decidió contar su experiencia, "Mis hijos van a la misma escuela desde sala de tres. No sé qué cambió en mí en estos años, pero por primera vez me puse a mirar a mi alrededor y experimenté lo mismo que en mi infancia: me sentí sola, nuevamente la diferente", comenzó la conductor de "Intrusos".

"Lo que no termino de asimilar es una sensación que no tiene una respuesta para mí: ¿soy la única mamá trans porque efectivamente somos pocas quienes desde chicas experimentamos la necesidad de reconocernos y que nos reconozcan? ¿Seguimos siendo pocas porque en este modelo en que vivimos todavía la represión es tan grande que no todas logramos romper con la norma? ¿Seríamos más si la sociedad dejara de estar tan pendiente del binarismo?", agregó la modelo.

A pesar de su sentimiento de soledad, aclaró que muchas de las madres de los compañeros de los menores la aceptaron y pudo entablar una amistad. Sin embargo, sigue sintiendo que no encaja en el presente en el que vive.

Florencia de la V junto a su familia.

En su carta dejó un mensaje para todos para poder reflexionar, sobre todo para la diputada con la cual tuvo un fuerte cruce.