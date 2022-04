¡Florencia Peña y Ramino Ponce de León se casan! En medio de unas paradisíacas vacaciones en México y después de nueve años de amor, la actriz recibió una romántica propuesta de casamiento que compartió con sus admiradores.

Luego de un año de cambios tras su salida de Telefe, la conductora vive un presente sentimental positivo con su futuro marido. "Sí, quiero", escribió Peña en su cuenta de Instagram al publicar el video de la propuesta de boda que recibió. Y agregó divertida en relación al compromiso de Jennifer López y Affleck: "En tu cara @jlo que me copias en todo".

Ponce de León le entregó una gran caja a la ex "Casados con Hijos" que contenía otras pequeñas en su interior. Ya la última tenía un sobre que en su interior decía "¿Te querés casar conmigo?".

Conmovida y entre risas, Florencia lo abrazó y lo besó. "¿Eso es un sí?", le preguntó él. "Obvio", respondió ella. Acto seguido le pidió que le pusiera el anillo de compromiso el cuál le calzó a medida.

¿Cuándo se casan Florencia Peña y Ramiro Ponce de León?

Hasta el momento sólo se sabe que la pareja se va a casar aunque es incierta la fecha de la boda. De todos modos, trascendió que el RRPP Gaby Álvarez le confirmó a Gente que Florencia y Ramiro planean contraer nupcias en el segundo semestre de este año, exactamente en noviembre, en Salta.

La historia de amor entre la actriz y el empresario comenzó en 2013 en una fiesta de casamiento. "Te acercaste, me preguntaste si quería un daikiri, me ofreciste uno y no volviste más. A lo cual que 'si quiero la luna me la bajo', fui yo a buscarlo y le traje uno a él. Es tu parte salteña, sos lento. Me ninguneó y funcionó", recordó Peña en una entrevista tiempo atrás.

¡Mirá el video de la propuesta de casamiento de Ramiro Ponce de León a Florencia Peña!