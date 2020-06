Florencia Peña atraviesa un difícil momento en el marco del Día del Padre ya que sufrió el fallecimiento de su papá hace poco menos de dos meses. Sin embargo, a través de sus redes sociales compartió una emotiva canción para recordarlo.

Julio Peña falleció el pasado 27 de abril en plena cuarentena por coronavirus, por lo que su despedida transcurrió en aislamientos y con rígidas medidas de seguridad para evitar los contagios.

.

Pese a la triste situación que vive, la actriz decidió compartir con sus seguidores la interpretación de un tema dedicado a su papá. "TE REGALO ESTA CANCIÓN QUE TE ESCRIBÍ, VIEJITO", escribió en su cuenta de Instagram.

La letra fue escrita por la protagonista de "Casados con Hijos", mientras que la melodía la compuso Mariano Otero, su ex pareja y papá de sus hijos Tomás y Juan. "Gracias Mariano Otero por esta tremenda música que compusiste. Te admiro y te quiero", manifestó en su posteo.

Florencia Peña con su papá y su hermana.

En la tarde del domingo, Flor mostró su faceta más lírica al compartir el tierno video de su canción "Inmortal". "Te la canto con el alma. Sé que vas a escucharla aunque no te pueda ver. Te amo por siempre", manifestó.

"Ya no serás abrigo en el frío y no serás la luna en mis noches. Ya no serás la risa ni el llanto, y no serás respuesta cuando sangre. Tan sólo serás el viento que susurre en mí", reza la primera estrofa.