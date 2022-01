Florencia Peña encabezó "Flor de Equipo" desde finales de 2020 y las sensaciones que dejó fueron más que positivas. El ciclo que se emite por las mañanas de Telefe supo cosechar buenos números de audiencia y parecía un proyecto durarero con varios años por delante. Sin embargo, la conductora realizó un inesperado anuncio en sus redes sociales.

A pesar de que todas las partes involucradas estaban más que felices con el programa, la actriz acudió a su cuenta de Instagram con una imagen que entristeció a sus seguidores. La modelo anunció que a fin de mes termina el magazine que encabeza por diversos motivos que se tomó el tiempo de detallar.

.

"Quería contarles que a fin de mes termino con #FlorDeEquipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás", comentó en primer lugar. Además, pudo mencionar las razones que la llevaron a dar un paso al costado: "Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida".

Florencia Peña despide "Flor de Equipo".

Lo cierto es que Florencia Peña aclaró que la relación con el canal es más que positiva, en especial porque entendieron sus necesidades y deseos. "#FlorDeEquipo es de los proyectos más lindos que hice. Me llevo amigos y mucho aprendizaje. Pero ya saben, soy curiosa y movediza y necesito ir en busca de nuevos horizontes que ya se irán enterando", agregó en el extenso posteo en su perfil.

El último agradecimiento fue para el staff que completa el ciclo de Telefe hasta finales de enero. "Gracias a este equipo amoroso, que me acompañó dentro y fuera de cámara, sepan que ya son parte de mi historia. Fui muy feliz! Nos reímos mucho y nos hicimos bien. Los quiero muchísimo", cerró con una foto de los integrantes del programa reunidos en el estudio.