A poco de haber blanqueado su noviazgo con Guido Iannaccio (ex de Micaela Tinelli), con quien ya apostó a la convivencia, Florencia Torrente fue contundente a la hora de hablar de los rumores de embarazo.

"Buen día, seres de luz, no estoy embarazada. Si tengo panza, es de pan dulce, de morfar como un chochán, de felicidad, de alegría, de fiestas, de Navidad, de Año Nuevo y de todo lo que se puedan imaginar. Por suerte, este mensajito que me dejan a cada instante todos estos seres humanos de '¿estás embarazada?', '¿tenés panza?'. No, es panza de felicidad, se las presento", comenzó diciendo en Instagram Stories.

.

Luego aprovechó el mensaje de una seguidora para volver a sentar postura: "¡¿Panza?! ¡Estoy cansada de que la gente se dedique a mirar los cuerpos, a buscarles el defecto (si es que tener panza es un defecto) y para colmo comentarlo! ¡Yo sólo veo la felicidad que emana de tus poros jaja, Besos!", escribió una usuaria.

La actriz y cantante está en pareja con Guido Iannaccio probando convivencia.

A lo que la actriz respondió: "Claro que sí, reina! Basta de estereotipos, Personas reales. Aparte, ¿qué es panza? ¿Qué está mal de eso? ¡Miremos para adentro, esa es la única verdad y lo único que tenemos que observar! El resto no importa". "Perdón que siga con este tema, no es sólo buscar el defecto. Si uno tiene una pareja y se muda con esa persona y tienen animalitos, ¿lo que sigue es un bebé? No, un niño se desea", cerró la hija de Araceli González, sin vueltas.