Florencia Torrente habló de las nuevas restricciones para circular y para la educación que impuso el presidente Alberto Fernández el jueves por la noche. Su análisis de la situación llega a un mes de la pérdida de un ser muy querido para ella.

El 11 de marzo, Flor contó con tristeza que había fallecido Richi, el tío que crió a su madre, Araceli González, a causa de complicaciones por coronavirus.

Habiendo tomado conciencia por la peligrosidad de la pandemia, en varias ocasiones pidió en redes respetar los protocolos y cuidarse a todos sus seguidores.

Tras escuchar las nuevas medidas del primer mandatario, Torrente escribió en Twitter su punto de vista. Primero, habló de la educación: "El problema son los adultos no educados... Fin. Los niños tienen que ir a los colegios, como nosotros vamos a trabajar hasta las 19 hs. ¿O los adultos saliendo a trabajar somos inmunes?".

"Ojalá se pueda reflexionar al respecto, los niños necesitan un orden, relacionarse, aprender. No solo por ello sino por su salud física y mental", continuó, en referencia a la presencialidad en los colegios.

Horas después se refirió al personal de salud, agradeciendo su dura labor: "Todo mi amor y admiración a las/os médicas/os, enfermeras/os y cada persona que trabaja día y noche en hospitales y clínicas que hace dos años que dejan su vida y se exponen a lo más duro".

Luego se puso crítica: "A vos que hiciste y hacés clandestinas, que te importa muy poco el otro (estoy filtrando porque sería más dura). Cuando estés a punto de hacerlo, pensá en todas las personas que por tu juntadita se perjudican. Locales, restaurantes, medianas y pequeñas empresas".

Y prosiguió con un nuevo pedido: "Quedate en casa y no rompas los ovarios. Para que sean dos y no mil por tu culpa. Conciencia por el otro".

"Porque quizás vos estés bien, no tenés ni que salir a trabajar pero hay gente que se muere de hambre, no de Covid, que no puede comprar remedios ni abastecer a tu familia", finalizó.