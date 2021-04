En medio de la segunda ola de contagios cada vez son más las figuras de la farándula argentina que contraen coronavirus pese a las medidas de cuidado. En las últimas horas, Florencia Peña se sumó a la lista de las personalidades de casos positivos.

La actriz contó a través de sus redes que tanto ella como sus hijos padecen de Covid-19. De inmediato decenas de usuarios apuntaron en su contra y recordaron su posición a favor de las clases virtuales y de haber decidido no mandar a sus chicos al colegio.

.

"Quiero contarles que tanto mis hijos como yo somos positivos de Covid. Vuelvo a reafirmar lo que digo desde el primer día, esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de que el esfuerzo debe ser colectivo, y que los niños no están exentos", confirmó en su cuenta de Twitter.

Quiero contarles que tanto mis hijos como yo somos positivos de Covid. Vuelvo a reafirmar lo q digo desde el primer día, esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de q el esfuerzo debe ser colectivo, y q los niños no están exentos. �� — Florencia Peña (@Flor_de_P) April 25, 2021

Mientras que días atrás apoyó la medida del presidente Alberto Fernández de suspender las clases presenciales por la pandemia. "Mis hijos hace unos días que no van a la escuela. Y no van a ir a la escuela, porque entiendo que estamos en un momento crítico y que la salud está por encima de 10 días por zoom. Un pequeño aporte para que a nadie le falte NUNCA una cama o un respirador", remarcó una semana atrás.

Mis hijos hace unos días que no van a la escuela. Y no van a ir a la escuela, x que entiendo que estamos en un momento crítico y q la salud esta x encima de 10 días x zoom. Un pequeño aporte para q a nadie le falte NUNCA una cama o un respirador. — Florencia Peña (@Flor_de_P) April 19, 2021

Seguidores recordaron sus palabras y no escatimaron en críticas. "No fue en la escuela, porque sos una de las promotoras de no mandar a los chicos a la escuela. ¿Entonces? Realidad mata relato. Y si sos + en covid, no des consejos, te hubieras cuidado como hace la mayor parte de la población", "El esfuerzo no fue colectivo. Preferiste que cierren las escuelas mientras vos seguiste yendo a los estudios de televisión. Ojalá estén todos bien" y "¿Qué haciendo te contagiaste? Respetando las normas no creo", fueron algunos de los cometarios negativos que recibió.

Al ver la gran repercusión sobre su enfermedad y las duras respuestas de sus seguidores, la conductora no se quedó callada y compartió un fuerte descargo. "Según lo que leo, mis hijos solo tienen contacto conmigo por eso se contagiaron. No tienen amigos, un padre, no salen, no respiran. Y yo soy CULPABLE por ir a trabajar y por NO mandar a mis hijos a la escuela porque soy analfabeta K. Y me contagié porque soy peroncha con sobre. ¿Entendí bien?", disparó.

Según lo q leo, mis hijos solo tienen contacto conmigo x eso se contagiaron. No tienen amigos, un padre, no salen, no respiran. Y yo soy CULPABLE x ir a trabajar y x NO mandar a mis hijos a la escuela x q soy analfabeta K. Y me contagie x q soy peroncha con sobre. Entendí bien? — Florencia Peña (@Flor_de_P) April 26, 2021

Y cerró: "Y menos mal que no los mandé a la escuela. Siendo asintomáticos podían contagiar a otrxs sin saberlo. Y la seño del jardín de Felipe dio positivo. Que tengan un buen día".