Esta semana, Florencia Peña expresó su indignación en Twitter. Al respecto, la actriz publicó una serie de tuits donde reflexionaba sobre la violencia y las fake news que abundan en las redes sociales.

"No me asustan las grietas. De hecho desde que el hombre habita la tierra las hubo de todas las maneras. Podríamos arrancar con la religión pasando por el fútbol, la elección sexual, el aborto, la política, etc. Estamos llenos de divisiones. Eso evidentemente no se puede cambiar", manifestó en su primer tuit.

.

Y continuó: "Pero el nivel de odio que estamos viviendo vuelve a poner de manifiesto que la intolerancia sigue siendo el problema. No las diferencias. Estamos atravesando un hecho extraordinario como una pandemia. El mundo arrodillado frente a un virus, por ahora difícil de combatir", reflexionó con dureza.

Por último, criticó a los medios de comunicación por "incentivar la división entre los argentinos" en medio de la pandemia de coronavirus. "Llenar de odio con fake news es irresponsable. Dejar de lado los intereses personales, ya sean políticos o económicos,creo, se vuelve imperioso en este momento extraordinario. Esto también pasará pero las mezquindades de ciertos personajes nefastos quedarán escritas en la memoria", concluyó lapidaria.

La actriz siempre se muestra muy sexy en Instagram.

No obstante, la artista aprovecha su lugar en Instagram para desplegar su costado más sensual y así volver locos a sus miles de seguidores. Como ya es costumbre en ella, la exjurado del " Bailando" compartió una sexy postal donde luce una campera dorada y una ajustada tanga negra que marca su voluptuosa figura.

En pocas horas cosechó más de 90 mil "Me gusta" y así demostró una vez más que puede subirle la temperatura a cualquiera.

¡Mirá!